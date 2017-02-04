無法兼顧事業 維奧拉放棄陸軍部長提名

我要評比

美國官員今天表示，總統川普提名的陸軍部長：退役軍人兼高頻交易企業創辦人維奧拉（Vincent Viola），放棄接受提名。

美國國防部聲明：「國防部長馬提斯（James Mattis）遺憾但理解維奧拉先生的決定，」他將盡快建議另1位候選人選。

最先報導這個消息的「軍事時報」（Military Times）指出，維奧拉以他的家族事業無法規避國防部規定為由，退出提名。

維奧拉是紐約商品交易所（NYMEX）前主席，也是電子交易的領袖。（譯者：中央社許湘欣）1060204

(中央社)