零撲殺上路 動保粉絲團肯定中市宣傳
流浪動物零撲殺政策今天上路，台中市長林佳龍除在個人臉書上響應，台中市府利用大型LED電視牆宣傳由「毛小孩是家人 家人不買不賣」臉書粉絲團製作的海報，獲得網友一致肯定。
林佳龍在臉書(Facebook)上指出，台中市在他上任後2年內，已達成零撲殺目標，並且希望改變動物收容所舊思維，努力創造「會讓人感動」的收容所，讓動物之家定位成為流浪犬貓中繼站，不只是提供基本的溫飽及遮風避雨處，讓動物展現開心放鬆的自在笑容，同時增加認領養減少棄養回所，來做為績效指標。
他也指出，近年來台中市在動物保護業務上屢獲中央與民間團體的肯定，包括關懷生命協會的台灣各縣市公立動物收容所網站評比中奪冠，TSPCA台灣防止虐待動物協會評選台中為全國動物福利最佳收容場所。
另外，在行政院農委會舉辦「全國動物保護業務及收容管制業務」評鑑，台中市更獲得「雙特優、雙最佳」，成為動物福利第一名的縣市。
為響應零撲殺政策中落實寵物登記、毛小孩結紮、領養不放養、教養不棄養等4項配套措施，台中市政府也利用府前廣場的大型LED電視牆宣傳由「毛小孩是家人 家人不買不賣」臉書粉絲團製作的海報。
粉絲團昨天貼出中市府利用LED電視牆宣傳的照片，讓之前四處尋找廣告看板，但卻碰壁的粉絲團小編感動得寫下「希望、期待、幻想，竟然成真了！」，而此舉也獲得網友一致肯定。1060204
(中央社)
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