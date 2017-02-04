印度政府：印度風力發電排名世界第四

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印度政府近日發表的經濟調查報告顯示，由於正確的發展方向及多項進展，印度風力發電裝機容量在全球排名第4，僅次於中國大陸、美國和德國。

此外，報告說，印度再生能源領域正在經歷轉型，到2022年，印度再生能源發電容量將達到175GW（10億瓦）。

為達此一目標，報告指出，印度中央政府近來推出太陽能園區、太陽能計畫，在運河河岸和運河頂端建造太陽能光電發電廠、太陽能水泵、屋頂太陽能板等主要計畫。

這份報告表示，在過去的兩年半間，印度再生能源裝機容量增加14.3GW，其中包括來自太陽能發電的5.8GW，來自風力發電的7.04GW（成為全球第4大），來自小型水力發電廠的0.53GW，和來自生物燃料的0.93GW。

報告說，截至2016年10月31日，印度達成再生能源並網發電能力7.5GW，小型水力發電容量4.3GW。同時，還安裝了9萬2305台太陽能水泵，並興建綠色能源走廊，以填補再生能源空缺。

由印度牽線的國際太陽能聯盟（ISA）即將成形，印度總理莫迪在去年於巴黎召開的聯合國氣候高峰會上提出，將由121個具備雄厚太陽能資源且完全或部分位於南北迴歸線間的國家組成聯盟。

根據印度的提案，ISA作為太陽能資源豐富國家聯盟，旨在提供一個平台，透過共同商訂的方案，滿足成員的特殊能源需求。

2016年11月15日開放後，已有24國簽署ISA架構協定，並在15國率先批准後根據聯合國章程第102條正式註冊，預計ISA將成為政府間條約型的組織。1060204

(中央社)