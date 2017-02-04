5分半就有1人罹癌 1/3跟這5件事有關

今天是世界癌症日，國健署表示，全台每5分26秒就有1人罹癌，據世衛組織資料顯示，有高達1/3癌症與菸、酒、不健康飲食、缺乏身體活動及肥胖等因素有關。

台灣癌症基金會今天表示，癌症發生率越來越高，根據國際抗癌聯盟（UICC）統計，癌症每年在全球奪走超過800萬條性命，相當於一個紐約市的人口，而未來20年內，世界癌症死亡人數將達到每年2400萬人，將近3倍之多。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，台灣癌症的成長趨勢與全球相當，已連續34年蟬聯國人10大死因的首位，且成長趨勢與全球近乎相當。

國健署統計，2013年癌症新發生病例高達9萬9143人，換算成癌症時鐘則每5分26秒有1人罹患癌症，發生人數近10年成長了46%；2015年整年度健保支出，也是癌症最燒錢，和癌症相關的醫療花費達815多億元，對國人健康及國家健保支出都是一大負擔。

國健署表示，世界衛生組織曾指出，菸、酒、不健康飲食、缺乏身體活動及肥胖等都是誘發癌症的主要危險因子，至少有1/3的癌症與此有關，呼籲掌握健康生活5原則「多運動」、「控體重」、「巧飲食」、「戒菸檳酒」、「定期癌篩」就能預防癌症。

多運動並不難，國健署指出，國內研究發現，每天只要運動15分鐘，不論是快走、慢跑、搭車時提前2個公車站下車走路，比起不運動的人，都可多延壽3年，建議從多走路開始運動，每次做10分鐘以上，每天慢慢累積到30分鐘。

春節期間大魚大肉，不妨全家人到家附近的公園健走或騎單車，一起強化體能；飲食方面，則建議全榖為主食搭配優質蛋白質如魚肉、堅果等，並多選擇高纖食物，促進腸道的生理健康，還有助血糖與血脂控制。

此外，國健署也指出，菸、酒、檳榔與國人10大死因息息相關，每年有2萬人因吸菸罹患癌症、心臟病、中風及慢性肺部疾病而死於菸害，喝酒、嚼檳榔則很容易導致口腔癌及食道癌，呼籲民眾盡早向這些有害物質說不。1060204

(中央社)