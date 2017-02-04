OK绷怎樣貼才對？ 達人分享3種正確用法

影/取自YouTube影音頻道「便利ライフハック」

達人分享實用OK绷貼法。(圖/翻攝自YouTube影音頻道「便利ライフハック」，下同)

OK绷可說是生活必備小物，用來應急處理身上的小傷口；不過若當傷口出現在關節處時，許多人總會面臨怎樣貼都貼不好，或即使包覆傷口，卻又不美觀的問題。YouTube影音頻道「便利ライフハック」近來就上傳一段超實用影片，分享3種正確貼OK绷的方法。

YouTube影音頻道「便利ライフハック」近來分享3種正確貼OK绷的方法。

1. OK绷長邊各剪小三角形

OK绷長邊各剪小三角形。

於OK绷兩側長邊各剪去一個小三角形，當手指頭受傷時，這樣的貼法可更完整地包覆傷口，且活動性佳。

2. OK绷短邊各剪等腰三角形

OK绷短邊各剪等腰三角形。

於OK绷兩側短邊各剪去一個等腰三角形，此方法適用於貼手指關節受傷處，一樣兼具完整的包覆性與伸展性，讓你關節活動時不再出現以往會「卡卡」的感覺。

3. OK绷短邊各剪一刀

OK绷短邊各剪一刀。

於OK绷兩側短邊各剪去一刀，此方法適用於處理手指指腹受傷。記得先將剪好的OK绷放置平面，對準傷口處，再進行交叉包覆，這樣就可完全服貼。

下次手指不慎受傷時，需要用到OK绷時，不妨試試看這3種超實用方法。

(中時電子報)