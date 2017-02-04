OK绷怎樣貼才對？ 達人分享3種正確用法
OK绷可說是生活必備小物，用來應急處理身上的小傷口；不過若當傷口出現在關節處時，許多人總會面臨怎樣貼都貼不好，或即使包覆傷口，卻又不美觀的問題。YouTube影音頻道「便利ライフハック」近來就上傳一段超實用影片，分享3種正確貼OK绷的方法。
YouTube影音頻道「便利ライフハック」近來分享3種正確貼OK绷的方法。
1. OK绷長邊各剪小三角形
於OK绷兩側長邊各剪去一個小三角形，當手指頭受傷時，這樣的貼法可更完整地包覆傷口，且活動性佳。
2. OK绷短邊各剪等腰三角形
於OK绷兩側短邊各剪去一個等腰三角形，此方法適用於貼手指關節受傷處，一樣兼具完整的包覆性與伸展性，讓你關節活動時不再出現以往會「卡卡」的感覺。
3. OK绷短邊各剪一刀
於OK绷兩側短邊各剪去一刀，此方法適用於處理手指指腹受傷。記得先將剪好的OK绷放置平面，對準傷口處，再進行交叉包覆，這樣就可完全服貼。
下次手指不慎受傷時，需要用到OK绷時，不妨試試看這3種超實用方法。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。