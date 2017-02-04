花蝴蝶婚事告吹 超狂燒了百萬婚紗

瑪麗亞凱莉在新歌MV中燒了價值百萬的婚紗。（圖／翻攝YouTube）

瑪麗亞凱莉推新歌。（影／YouTube）

「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉去年和澳洲富豪未婚夫帕克（James Packer）論及婚嫁，沒想到最後兩人卻是分手收場。雙方還反目成仇，近來瑪麗亞凱莉推出的新歌MV中，她更超狂燒掉原先要穿上的價值25萬美元（約750萬台幣）的婚紗！

瑪麗亞凱莉在新歌《I Don’t》中大肆嘲諷帕克，他在新歌中講述一段關係如何不被信任，但火辣演出的MV中，瑪麗亞凱莉最後是燒掉那件原先她與帕克婚禮要穿的Valentino婚紗。

由於該婚紗價值25萬美元（相當於750萬台幣），因此她此舉可說超級霸氣，且她在MV中把婚紗丟入火坑後，又一臉毫不在乎的離開，不難看出她對舊情又多不想回憶。

(中時電子報)