中市第二市場慶百歲 民眾品嘗好滋味
第二市場滿100歲囉！台中市經發局去年11月起，進行市場外牆、內部整修，今天上午在市場六角樓廣場舉行屆滿百年啟用記者會，推出一系列百年慶行銷活動，包括在地遊程、舊物挖寶市集、創意美味DIY體驗等，現場邀市場攤商端出在地小吃供民眾品嘗，市長林佳龍藉機行銷美食，邀大家探索舊城區，帶動地方商機。
市場內人潮絡繹不絕，相當熱鬧，不少人一早就到市場內享用美食，甚至有香港人遠道而來，一睹市場百年風采；三民路入口的排隊美食攤商改造後，包括王記蘿蔔糕、阿嬤ａ相思麵店、鄒餡餅及老賴茶棧等，招牌、價目表、天花板煥然一新，展現不一樣的市場文化。
市長林佳龍表示，第二市場是一個充滿美食及古早味的市場，雖有百年歷史仍充滿活力，市府以存舊立新方式保留市場韻味，並串聯周邊歷史古蹟與景點，吸引港澳旅客前來，改造後讓市場生意增加5成。
現場推出老照片展，攝影家林權助拍攝的1950年代舊市區場景，吸引民眾駐足觀賞。另有拍照打卡送好禮、舊物挖寶市集，還有4條在地旅遊行程，分為古蹟、廟宇與文創旅遊，活動訊息可上「台中市中區第二市場」粉絲頁，重現老台中的百年足跡。
(中時)
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