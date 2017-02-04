震災痛失兩子 維冠夫婦年初六產女圓夢
台南強震將屆週年，在震災痛失兩子的吳明柯、董慧娥夫婦，經過兩次人工受孕，大年初六順利產下1名女嬰，也圓了「如果有機會要把他們生回來」的夢想。
維冠大樓災戶中，這是第二起人工受孕產女的喜訊，第一起是痛失2子是連晃汶、陳淑怡夫婦，去年12月29日產下1女。
董慧娥2月2日在台南市東區1家醫院產下重達3029公克的女嬰，非常開心，還用手機秀出寶貝女兒的模樣。中華民國紅十字總會長王清峰今天則帶著紅包前往探望。
董慧娥說，生產前2週，曾夢到3個小孩手牽手，其中2個是她的兒子，另外1個影像模糊，分不清是男孩還是女孩，她很高興女兒的出世。
「如果有機會，還會再生嗎？」40歲的董慧娥說，再看看。董慧娥預定明天出院，回娘家做月子。
吳明柯、董慧娥和6歲及3歲的兒子吳宥陞、吳宥諄，同住台南市維冠金龍大樓5樓，去年2月6日地震發生時，吳明柯到嘉義送貨，董慧娥自行爬出獲救，兩兄弟罹難。
吳明柯、董慧娥共做了8次人工受孕，才產下2子，吳明柯震災後曾說，等太太把身體養好，如果還有機會，希望能夠把宥陞、宥諄再生回來。1060204
(中央社)
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