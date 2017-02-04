金裕貞喊紅包拿來 扮鬼臉尬Lulu

我要評比

韓星金裕貞今天現學現說中文「紅包拿來」，開心收下主持人「Lulu」黃路梓茵送的刮刮樂紅包，金裕貞與Lulu也在台上PK扮鬼臉。

童星出身的金裕貞，年僅17歲已出道13年，電視、電影作品累積超過50部，近來與演員朴寶劍主演「雲畫的月光」，女扮男裝飾演樂觀開朗的「洪內官」。

金裕貞下午在台北ATT SHOW BOX舉辦首場海外粉絲見面會，會前接受台灣媒體訪談，主辦單位特地準備冬瓜糖、寸棗、牛軋糖等台灣常吃的傳統年糖，金裕貞開心品嘗，直呼最愛寸棗，像她從小吃到大的韓國餅乾，也喜歡牛軋糖，昨晚才吃過。

用中文「新年快樂」、「謝謝」打招呼，金裕貞現學現說「紅包拿來」，Lulu送上刮刮樂紅包，還說沒刮中就再送一包。

金裕貞昨天來台後展開一連串訪問行程，笑認訪問完直接睡了，還沒有機會逛街，希望粉絲見面會結束後可帶媽媽出去逛逛，直呼想吃芒果冰，平常就愛吃水果的她，大讚台灣水果非常好吃。

喜歡韓國女團Twice的金裕貞，俏皮擺出Twice夯曲「TT」的哭哭手。首次登台見粉絲，金裕貞直喊很開心，希望粉絲多多支持韓劇及韓樂，她也會努力演出更棒作品。

談起參加綜藝節目「兩天一夜」，金裕貞說，曾和節目團員們拍醜照，但沒播出，Lulu拱現場扮鬼臉，媒體提議Lulu加入互尬，Lulu自嘲在金裕貞旁就已是醜臉，很吃虧。兩人在台上尬鬼臉、耍萌，逗笑全場，最後金裕貞用中文向台灣媒體說「辛苦了」。1060204

(中央社)