金裕貞喊紅包拿來 扮鬼臉尬Lulu
韓星金裕貞今天現學現說中文「紅包拿來」，開心收下主持人「Lulu」黃路梓茵送的刮刮樂紅包，金裕貞與Lulu也在台上PK扮鬼臉。
童星出身的金裕貞，年僅17歲已出道13年，電視、電影作品累積超過50部，近來與演員朴寶劍主演「雲畫的月光」，女扮男裝飾演樂觀開朗的「洪內官」。
金裕貞下午在台北ATT SHOW BOX舉辦首場海外粉絲見面會，會前接受台灣媒體訪談，主辦單位特地準備冬瓜糖、寸棗、牛軋糖等台灣常吃的傳統年糖，金裕貞開心品嘗，直呼最愛寸棗，像她從小吃到大的韓國餅乾，也喜歡牛軋糖，昨晚才吃過。
用中文「新年快樂」、「謝謝」打招呼，金裕貞現學現說「紅包拿來」，Lulu送上刮刮樂紅包，還說沒刮中就再送一包。
金裕貞昨天來台後展開一連串訪問行程，笑認訪問完直接睡了，還沒有機會逛街，希望粉絲見面會結束後可帶媽媽出去逛逛，直呼想吃芒果冰，平常就愛吃水果的她，大讚台灣水果非常好吃。
喜歡韓國女團Twice的金裕貞，俏皮擺出Twice夯曲「TT」的哭哭手。首次登台見粉絲，金裕貞直喊很開心，希望粉絲多多支持韓劇及韓樂，她也會努力演出更棒作品。
談起參加綜藝節目「兩天一夜」，金裕貞說，曾和節目團員們拍醜照，但沒播出，Lulu拱現場扮鬼臉，媒體提議Lulu加入互尬，Lulu自嘲在金裕貞旁就已是醜臉，很吃虧。兩人在台上尬鬼臉、耍萌，逗笑全場，最後金裕貞用中文向台灣媒體說「辛苦了」。1060204
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。