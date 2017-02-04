羅嘉仁開始練投 下半季一軍復出

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羅嘉仁(右)恢復狀況良好，已開始練投。(中時資料照)

備受富邦悍將期待的羅嘉仁，去年1月動右肩手術，全季報銷，今天已經開始練投，雖然只是捕手站立的牛棚練投，但恢復狀況還不錯。

富邦悍將的投手教練余文彬表示，不會操之過急，會讓羅嘉仁循序調整，先經過牛棚練投，以及到二軍投球，慢慢增加強度，確認肩膀沒有問題，下半季才會到一軍出賽。

(中時電子報)