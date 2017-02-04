論文造假案郭明良未辭教職 仍爽領250萬補助
台灣大學1月中公布郭明良論文造假案初步調查結果，認定郭「明顯違反學術倫理」，郭也早於去年11月親筆寫下將辭掉台大教職的聲明，但今卻遭中研院研究員阮麗蓉在臉書上踢爆，根據台大2017年1月24日的公文，仍繼續讓郭明良請領第3年補助250萬元，證明不但論文是「假的」，連辭職以示負責也是「假的」。
根據阮麗蓉po出的台大公文，內容為台灣生技醫藥發展基金會（TBF）2017年獲獎人的獎助金，第三點為「104年度獲獎人郭明良教授，請領第三年獎助金新臺幣二百五十萬元」，且第五點中也指出「經與本校人事室確認所列獲獎人皆為本校現職教研人員。」
從此公文可見，郭明良不僅未辭職，甚至請領、通過TBF第三年的獎助金，金額高達250萬元．阮麗蓉痛批，到底科技部、教育部、台大及台灣生技醫藥發展基金會等單位，還要讓郭明良領多少個250萬的研究經費。
教育部政次陳良基下周三將接掌科技部，由於陳良基也是台大教授，牽涉論文造假事件的台大校長楊泮池昔日也為陳的長官，有網友擔心淪為共犯結構，陳將如何處理郭明良案的相關事件，各界都在關注。
記者致電台大主秘林達德求證，但他一整個下午皆未接手機，因此，目前無法取得台大回應。
(中時)
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