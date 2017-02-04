吳敦義盼內閣改組成功：不希望民進黨做爛、全民受苦

吳敦義應邀出席高雄黨代表聯誼餐會，他說希望國民黨逐步轉強，在野有效監督制衡，邁向重新執政之路。（林宏聰攝）

國民黨前副主席詹啟賢也參加同場餐會，但與吳敦義並未相遇。（林宏聰攝）

前副總統吳敦義4日出席高市黨代表聯誼餐敘，提及小英政府換閣員，他肯定政府順應民意，但這是傾覆或改革的開始，目前尚未知。他強調，國民黨不希望民進黨執政很爛，因為這是全民受苦受難，盼兩黨互相比好，用成績爭取國人認同。

吳敦義4日中午應邀出席國民黨高市黨代表新春聯誼，受到熱烈歡迎，他致詞時表示，閣員一口氣換4位，約佔內閣4分之1比例，由於民進黨先前施政不理想，換閣員是順應民意，他希望改組後能改善社會觀感，讓台灣經濟繁榮。

他強調，國民黨不希望民進黨執政爛，因為這樣會造成全民受苦受難，他希望小英政府做得不錯，雙方一起比好的，「他們有6分好，我們就9分好、8分好」，用更好的願景和成績爭取國人認同。

吳敦義說，2007年至2008年，國民黨曾締造輝煌成績，可見只要在野時蓄積足夠能量，一定能重返執政，帶給中華民國更好的經濟、公義和諧的社會、廉能而有效率的政府、永續和平穩定發展的兩岸。

他表示，南下高雄時，看到民進黨很多選將已開始掛起2018年選舉招牌，可見這一役對國民黨將是嚴峻挑戰，他期盼在公平公正的黨主席選舉之後，能立刻建構1個更團結、更好的國民黨，全力應戰。

亦參選黨魁的國民黨前副主席詹啟賢，稍早也出席這場黨代表聯誼，他說黨正面臨多重問題，未來主席無法躲避，要「過五關、斬六將」，帶領黨贏回信任，期盼黨員理性思考誰最適合擔負大任。他致詞完隨即離開，和吳敦義並未相遇。

(中時)