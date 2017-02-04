首例境外移入H7N9流感病例 家屬無症狀
高雄市出現國內今年首例境外移入H7N9流感確定病例，衛生局今天說，個案日前於廣東發病，中國大陸同事有兩人出現上呼吸道症狀，經就醫症狀均已緩解，個案家屬兩人則無症狀。
衛生局說，個案為高市69歲男性，曾有中國大陸廣東省陽江市活動史，無禽鳥或疑似病例接觸史，上個月底於廣東省發病，已針對個案相關接觸者調查及造冊，對所有密切接觸者均給予充分衛教及開立自主健康管理通知書，並主動追蹤至解除列管，若接觸者出現發燒、咳嗽等症狀時，將協助就醫。
衛生局說，個案中國大陸同事6人中有兩人出現上呼吸道症狀，經就醫後症狀均已緩解；個案家屬兩人目前雖無疑似症狀，但仍會予以預防性投藥外，也將持續追蹤他們的健康情形。
衛生局表示，個案自述今年1月23日於廣東出現發燒、畏寒症狀，並曾於當地就醫，1月25日入境因發燒被疾管署檢疫人員攔檢並開立就醫敬告單建議就醫，於1月26日至醫院就醫並通報疑似新型A型流感，就醫後給予抗病毒藥劑使用並由衛生單位進行自主健康管理列管追蹤迄今。1060204
(中央社)
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