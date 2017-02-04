林美珠接勞動部 林全：考量誰可做得更好

行政院長林全今天針對內閣改組及林美珠接任勞動部長指出，人事案大家都可以用各種角度批評，但是「我們的考量是誰來可以把我們這邊的工作做得更好，我們就找哪一位」。

行政院3日晚間宣布4個部會首長人事調整。林全今天到台東訪視財團法人私立柏林老人養護中心，對媒體提問是否會有下一波人事調整答覆說，已經調整完了，已檢討過目前情況，希望這樣調整能讓行政團隊運作更順暢。

另外，對於記者問說「林美珠接任部長，國民黨說這是內舉不避親」，林全則回應，人事案大家都可以用各種角度批評，但是「我們的考量是誰來可以把我們這邊的工作做得更好，我們就找哪一位」。記者追問這跟總統的表親沒有關係？林全說「不會考慮這些因素的」。

林全指出，內閣同仁每個都很努力，過去同仁表現其實也都非常不錯，對他們的努力，一方面表示感謝，一方面也是認為他們的努力是應該被肯定的。這就像球隊一樣，上場打球也要下場休息，所以他們並沒有離開團隊，換上來的同仁也是希望能夠讓團隊繼續運作得很好，沒有其他特別考量。1060204

(中央社)