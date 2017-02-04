今年首例H7N9 高市衛局：住院治療中
高雄市出現國內今年首例境外移入H7N9流感確定病例，衛生局今天說，個案日前於廣東發病，個案返台後兩度就醫，目前仍住院治療中。
衛生局說，個案為高市69歲男性，曾有中國大陸廣東省陽江市活動史，無禽鳥或疑似病例接觸史，上個月底於廣東省發病，曾於當地就醫，1月25日入境因發燒被疾管署檢疫人員攔檢並開立就醫敬告單建議就醫，於1月26日就醫並被通報疑似新型A型流感，就醫後給予抗病毒藥劑，並由衛生單位進行自主健康管理列管追蹤。
衛生局表示，個案於1月29日因發燒、咳嗽有痰、呼吸喘再度至醫院就醫，於2月1日因症狀未改善再度就醫診斷為肺炎，2月2日通報新型A型流感及不明原因肺炎，並採檢送驗，於今確認為H7N9陽性，目前仍住院治療中。
衛生局指出，個案的2名中國大陸同事出現上呼吸道症狀，經就醫症狀均已緩解，個案家屬則無症狀。1060204
(中央社)
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