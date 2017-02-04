陸客團遊覽車定檢正常 駕駛無酒駕紀錄

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一輛陸客團遊覽車今天在高雄撞上涵洞，造成22人受傷。公路總局調閱相關資料，遊覽車車齡7年多，定檢都正常，駕駛也無酒駕紀錄。

根據公路總局資料，發生事故的遊覽車為台灣佳信通運有限公司所有，車號為682-CC，2009年11月出廠，定檢都正常；遊覽車司機王新盛也無酒駕紀錄。

觀光局說，這個陸客團是來台6天5夜旅遊，時間從1日至6日，今天發生事故時車上有26人，導遊、司機及所有旅客都無生命危險，領隊因坐在前座，頭部外傷較嚴重。

觀光局表示，已由台灣遠盟康健科技有限公司協助陸客團，辦理旅遊傷害醫療保險給付。1060204

(中央社)