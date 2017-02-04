竹縣桶柑評鑑展售 宣明智現身推薦

我要評比

新竹縣寶山鄉農會今天舉辦桶柑品質評鑑活動，桶柑的美味甚至吸引聯電榮譽副董宣明智到場助勢，直呼寶山桶柑很美味。

宣明智今天現身寶山鄉桶柑品質評鑑活動現場，在寶山居住多年的他，曾因當地桶柑滯銷，主動大手筆認購60多萬斤桶柑，幫助農友度過難關。

此後，他每年都會購買寶山桶柑，剛開始是送給親人品嚐，現在則多是送給友人、同事，盼以實際行動支持、幫忙宣傳。

為鼓勵與支持在地農友，持續種植優質農作物，宣明智也與寶山鄉農會共同規劃3個獎座，於今天頒發給種植柑橘的「傑出農民」劉鏡清、種植綠竹筍的「傑出婦女」鍾秀群與種植橄欖的「傑出青年農民」余振華。而桶柑評鑑結果，由劉瑞漢奪得今年的寶山桶柑王。

寶山鄉長邱坤桶表示，寶山鄉季節農特產品柑桔種植達240多公頃，培育18種左右的品種，由於今年氣候稍暖，桶柑產季較往年晚，在年節期間大出，賣相佳、品質優。

峨眉鄉公所與農會今天也舉辦「2017峨眉鄉桶柑節產業活動暨農特產品展售會」，推出「桶柑盃神射手」、「烤桶柑野餐佈置賽」、「觀光採桔列車一日遊」等活動，吸引週末假期到台三線騎乘重機的騎士們停下腳步，揪團採購、品嚐。

峨眉鄉長江寧增說，峨眉鄉依山傍水，清新的空氣、清澈的水質，還有日夜溫差及冬、春兩季降雨多，適合桶柑的生長，平均甜度可高達12度以上，雖今年氣候暖化，較晚入冬，桶柑成熟期較晚，但不影響桶柑品質。今天也評選出峨眉鄉2017優質桶柑，由農友吳桂月奪得。1060204

(中央社)