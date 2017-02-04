單身者不寂寞 情人節單身大餐吸睛

一年一度情人節就要來臨，不少情侶已經開始籌備規劃該怎麼浪漫度過。不過，單身者也不用憂鬱，餐飲業者鎖定單身者情人節商機，沒有另一半也能大啖大餐過情人節。

農曆春節剛走，西洋情人節緊接在後，擁有另一半的情侶們已經紛紛開始規劃情人節行程，但沒有伴侶的單身朋友該怎麼度過呢？

以創意帕尼尼和道地地中海料理出名的餐廳「Toasteria Cafe吐司利亞」為了讓單身者也能愉快的度過情人節，貼心推出四人派對套餐，讓單身者可以跟死黨或好姊妹一起大啖西班牙風味開胃菜、鐵板帕尼尼及地中海口味義大利麵。

「樂軒和牛專賣店」則將在情人節當天募集單身者舉辦大人系燒肉派對，當天只要相約單身友人4人同桌，就可以享用肉質富彈性的牛舌、擁有豐富油花的牛橫膈膜、去骨牛小排等美味燒肉，讓單身者可和好友大口吃肉，情人節不寂寞。1060204

(中央社)