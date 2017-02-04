高鐵贈票助病童 寒假親子遊台中
臉上帶著陽光燦爛的笑容，有些孩童外表雖然看起來與一般人無異，但因為患有心臟疾病，需要長期接受治療與關懷!台灣高鐵公司為了幫助這些孩童有更多學習機會，特別在2月7日邀請「中華民國關懷心臟病童協會」的家長與孩子們搭車前往台中一日遊。
高鐵南港站站長古李安於今（3）日將象徵性的大型車票，致贈給「中華民國關懷心臟病童協會」理事長秦芳玲女士。贈票儀式上，協會特別安排孩子們進行一段手語歌表演，優美的旋律搭配手語動作，孩子們認真秀出他們的熱情與活力，除了表達感謝之意，也展現平日學習的成果。
由於心臟病童基於健康安全考量，使得他們對於戶外活動經常望而卻步，再加上家長們長期負擔醫療費用，經濟壓力沉重，更少有機會出遠門旅遊。這次藉由高鐵的幫助，讓這群在健康上處於弱勢的孩子們能在開學前夕到郊外走走、共享親子之樂。
參與的成員開心地表示：「非常期待這次的旅程，也感謝高鐵公司的贊助，覺得自己出發的前一晚會高興得睡不著覺。」還有人笑著說：「謝謝高鐵給我們機會體驗科技生活，期許未來自己也可以效法高鐵助人的精神，將來回饋社會。」
理事長秦芳玲表示，「中華民國關懷心臟病童協會」是由一群熱心的心臟病童家長所組成，透過家長的努力奔走，結合社會力量，喚起大眾對心臟病童之認識與重視，也非常感謝台灣高鐵拋磚引玉，幫助他們開拓視野。
南港站長古李安表示，為落實企業的社會責任，高鐵公司將持續透過高鐵列車公益活動，協助弱勢團體，傳達關懷心意，讓高鐵不僅提供旅運服務，更是南來北往、不斷散播溫暖的最佳交通運具。
(中時電子報)
關鍵字：台灣高鐵、中華民國關懷心臟病童協會、贈票
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