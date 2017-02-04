亂傳今年4月結婚 金秀賢「新娘」又是她

金秀賢遭假新聞傳將和昭熙結婚。（圖／中時資料照片；取自《on.cc東網》）

金秀賢、昭熙所屬公司已駁斥結婚謠言。（圖／達志影像）

韓國男神金秀賢3年前以《來自星星的你》爆紅，前年韓媒《國民日報》爆金秀賢與剛跳槽到同公司的「Wonder Girls」前成員昭熙密戀，但消息見光10分鐘就被公司發聲明駁斥，近日韓網又傳金秀賢今年4月將結婚成家，新娘再度直指是昭熙，但最後證實該報導出自假新聞網站，兩人公司也斥責此謠言「非常荒唐」。

今年美國總統大選假新聞盛行，引發外界檢討聲浪，社群網站臉書更是被指是推波助瀾的幫兇，使臉書CEO馬克祖克柏不得不親上火線澄清臉書只有1%假新聞，不可能影響選舉。據《on.cc東網》報導，近來臉書流傳一則金秀賢戀情曝光新聞，以「演員金秀賢、安昭熙交往一年!!!!」為標題，引發外界關注。

該則遭轉載中的新聞寫道金秀賢和昭熙已經祕密交往一年，將於今年4月結婚，引來3名網友轉發，200多人留言，但點進去後發現網頁中全是廣告，內文只有5行，發行時間更是在2年前，可見完全是為搏點擊率的假新聞網站，而兩位主角所屬的「Keyeast」經紀公司也對此澄清並非男女朋友，結婚傳聞非常荒唐，對於這類為營利所發假新聞的行為將採取行動。

(中時電子報)