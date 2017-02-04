亂傳今年4月結婚 金秀賢「新娘」又是她
韓國男神金秀賢3年前以《來自星星的你》爆紅，前年韓媒《國民日報》爆金秀賢與剛跳槽到同公司的「Wonder Girls」前成員昭熙密戀，但消息見光10分鐘就被公司發聲明駁斥，近日韓網又傳金秀賢今年4月將結婚成家，新娘再度直指是昭熙，但最後證實該報導出自假新聞網站，兩人公司也斥責此謠言「非常荒唐」。
今年美國總統大選假新聞盛行，引發外界檢討聲浪，社群網站臉書更是被指是推波助瀾的幫兇，使臉書CEO馬克祖克柏不得不親上火線澄清臉書只有1%假新聞，不可能影響選舉。據《on.cc東網》報導，近來臉書流傳一則金秀賢戀情曝光新聞，以「演員金秀賢、安昭熙交往一年!!!!」為標題，引發外界關注。
該則遭轉載中的新聞寫道金秀賢和昭熙已經祕密交往一年，將於今年4月結婚，引來3名網友轉發，200多人留言，但點進去後發現網頁中全是廣告，內文只有5行，發行時間更是在2年前，可見完全是為搏點擊率的假新聞網站，而兩位主角所屬的「Keyeast」經紀公司也對此澄清並非男女朋友，結婚傳聞非常荒唐，對於這類為營利所發假新聞的行為將採取行動。
(中時電子報)
關鍵字：金秀賢
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。