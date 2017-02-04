零安樂死上路 農委會坦承2問題

《動保法》修正案今（4）日上路，刪除動物可宰殺的規定，等於全面實施「零安樂死」政策，農委會坦言，馬上就會面臨2大問題，第一，收容所為了顧及品質，降低捕捉甚至不捕捉，亦或是捕捉後不撲殺導致收容品質大量下滑，「只能且戰且走」。

立法院刪除《動保法》第12條「經通知或公告逾12日而無人認領、認養或無適當之處置，得以宰殺」規定，緩衝期2年已到，今日正式上路。農委會畜牧處副處長王忠恕坦言，零安樂死其實相當理想化，即便是美國等先進國家也沒有這樣的政策，「沒有問題是不可能的」。

林忠恕說，印度是全亞洲第一個實施零安樂死的國家，但也是因為宗教因素，台灣現在上路，「收容量暴增可以想見」，不只是收容所捕捉動物後不撲殺，導致收容量大增，更有可能是，收容所為了達到零安樂死的目標，開始不捕捉流浪動物，因噎廢食。

農委會每年撥出3億元經費給予地方政府，進行動保相關資源補充，但林忠恕不諱言，先前女獸醫死諫造成寒蟬效應，人力資源更少，加上收容所是鄰避設施，許多地方已經發包要蓋，又因為居民反對而無法動工，問題相當多，也只能且戰且走。

關懷生命協會執行長何宗勳則認為，從1999年開始實施公立動物收容所無人認領養就撲殺政策，至今已18年，經統計約有124多萬隻小孩被撲殺或所內死亡，造成多少無辜生命喪送收容所，如今零安樂死上路，是動保新的里程碑。

對於外界質疑執行困難，何宗勳指出，根據農委會最新統計資料，雙北、高雄、台南、連江五縣市都可以提前在2016年達成0%，低於20%的「人道安樂死」也有17縣市，但也有些後段班縣市死亡率仍高，如宜蘭24%、彰化48%、南投45%、屏東58％、金門44%等，仍需改善。

台灣動物社會研究會執行長朱增宏認為，當初立院討論此案，農委會曾說希望有8年的緩衝時間，但卻被立委「殺價」到剩下2年，當中又遇到選舉，準備時間嚴重不足，對於部分縣市說已達成零安樂死，令人難以信服，即便同時進行TNR（誘捕、絕育、放回原地），也無法解決飼主棄養的根本問題。

(中時)