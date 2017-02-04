林志玲被曝秘戀小費翔後…公開絕美婚紗照

林志玲疑PO婚紗自拍照。(取自林志玲IG)

林志玲曾期許在2017年遇到對的人。(本報系資料照)

42歲林志玲感情空窗多年，農曆年前被爆秘戀大陸工程公司董事長殷琪外甥「小費翔」楊仁沛（Chris），對此她回應與小費翔關係只是「剛認識的新朋友」，讓不少網友都希望志玲姐姐能早日傳出好消息。

彷彿回應粉絲期待，林志玲日前就在社群網站instagram悄悄PO出一張疑似穿著純白蕾絲的婚紗自拍照，旁邊寫下「I love white color（我愛白色）」，宛如天仙般的絕美扮相讓網友驚艷不已，紛紛留言「姐姐想婚了」、「我的天！是要結婚了嗎」、「這是要結婚的節奏？」

早前林志玲被爆秘戀殷琪外甥「小費翔」，她當時嬌羞回應只是剛認識的新朋友，之後更被爆出小費翔疑似另有空姐女友，且女友還可能不只一位，對此志玲姐姐依舊保持高EQ，透過工作室回應：「爆料者太厲害了～大家新認識朋友的時候也不會特別去過問這些啦。」

(中時電子報)