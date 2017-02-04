林志玲被曝秘戀小費翔後…公開絕美婚紗照
42歲林志玲感情空窗多年，農曆年前被爆秘戀大陸工程公司董事長殷琪外甥「小費翔」楊仁沛（Chris），對此她回應與小費翔關係只是「剛認識的新朋友」，讓不少網友都希望志玲姐姐能早日傳出好消息。
彷彿回應粉絲期待，林志玲日前就在社群網站instagram悄悄PO出一張疑似穿著純白蕾絲的婚紗自拍照，旁邊寫下「I love white color（我愛白色）」，宛如天仙般的絕美扮相讓網友驚艷不已，紛紛留言「姐姐想婚了」、「我的天！是要結婚了嗎」、「這是要結婚的節奏？」
早前林志玲被爆秘戀殷琪外甥「小費翔」，她當時嬌羞回應只是剛認識的新朋友，之後更被爆出小費翔疑似另有空姐女友，且女友還可能不只一位，對此志玲姐姐依舊保持高EQ，透過工作室回應：「爆料者太厲害了～大家新認識朋友的時候也不會特別去過問這些啦。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。