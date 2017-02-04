星期人物》從余安安到張曼玉 爾冬陞的「新不了情」

導演爾冬陞(前)跟演員方中信(後左)在準備拍攝。(圖/爾冬陞提供)

30年前，爾冬陞就力圖轉型為編劇和導演，第一部導演處女作《癲佬正傳》，以精神病患的社會問題為題材，曾經引起爭議，一度被禁演，卻獲得第6屆香港電影金像獎最佳影片、最佳導演、最佳編劇的提名，秦沛也因此片獲得金像獎、金馬雙料男配角獎。

面對鏡頭時，爾佟陞開玩笑說不能拍太胖。(圖/倪有純攝)

《新不了情》不被看好 卻名利雙收

同年爾冬陞自組公司後決定反風潮，開拍寫實文藝片《新不了情》，建立新風格，走出當時虛幻武俠片風潮，沒想到《新不了情》籌拍時，卻讓他嚐盡苦頭。當時看到徐克拍《青蛇白蛇》時，覺得武俠片已到了尾聲，接著流行暴力片，因為他認為電影是有週期的，上次寫實文藝片是周潤發、張艾嘉拍的《阿郎的故事》，也已經隔了很久，所以他才選了文藝片的題材。

原本外傳沒人投資看好《新不了情》，他則澄清其實是台灣片商突然聯合買片，原來談好的價錢，被砍了一半多，心裡受到的傷害比實際上受的傷要大，當時資金確實不充裕，除了哥哥秦沛免費演出，香港許多導演陳可辛、張之亮、張艾嘉也都友情支持，也因為《新不了情》大賣，獲得大獎不斷，讓爾冬陞拍片觸角更廣，一連監製《男人四十》等10部電影，他豐富的電影資歷，被恭封為香港全能型電影人。

後來爾冬陞因為喜歡賽車，拍了勵志片《烈火戰車》，卻因同時面臨第一次婚姻挫折，再加上拍攝困難度很高的賽車片，拍片時壓力太大，勵志片反讓他得了憂鬱症。而拍電影最大的挫敗，則是成龍主演的《新宿事件》。爾冬陞覺得可惜的是，全世界最紅的明星不是湯姆克魯斯，是成龍、李連杰，十年前大陸給的片酬是一千萬美金，因為他們的功夫片打進了中東市場，卻沒想到這部戲原本大陸審批已通過，上映前卻翻盤了。本來想轉行的爾冬陞，一度改投資潛水事業，後來遇到徐克導演，知道大陸的電影市場真的越來越大，才讓他再回頭。

拍「三少爺的劍」時，爾導在寒冷的冰水中看景。(圖/爾冬陞提供)

說到《三少爺的劍》，那是爾冬陞19歲時第一部演紅的戲，為了和大陸接地氣，才選擇重拍這個題材。但是尷尬的是，買了版權後，卻一直找不到新的觀點來拍攝，版權的年限過了好幾次，後來連原著作者古龍都死了，還沒有拍成，一直到徐克的3D技術成熟，才使他有了動力重拍這個故事，也才又回到電影圈。而且拍完了，新版《三少爺的劍》上映也是一波多折，受限現有法規，台灣只能在網路版上看到3D版的《三少爺》。

余安安到張曼玉 戀愛雷聲大雨點小 娶的是圈外人

爾冬陞愛談戲，但不太愛談自己的愛情婚姻和家庭。他有兩段婚姻，都不是圈內人，根據相關資料報導，第一次婚姻是20年前娶了台灣人，卻維持不到半年，直到10年前才和相戀已久的女友結婚。和他演戲時的緋聞女主角相較下，還是戀愛史比較精彩。

《早熟》一片首映時，余安安與爾冬陞聯袂出席記者會，兩人曾有的戀情也是外界關注的焦點。(圖/本報系資料照片)

爾冬陞最早的女友是同樣出身邵氏的余安安，兩人認識時，爾冬陞才16歲，余安安14歲，先後加入邵氏，合作過《三少爺的劍》、《倚天屠龍記》等電影，戲裡戲外都是情侶，標準演藝圈金童玉女的組合，但兩人相戀8年後卻分手，余安安後來嫁給周潤發，不到一年也離婚了。

張曼玉(右)與爾冬陞曾傳出相戀多年後分手。(圖/本報系資料照片 汪曼玲攝)

後來和影后張曼玉的戀情，在1987年曝光，也一度成為演藝圈轟動的話題，爾冬陞導演的《再見王老五》，就是由張曼玉與鍾鎮濤主演，但兩人感情維持3年分手。有趣的是，爾佟陞交往的圈內人不少，結婚卻都是圈外人，愛情緣和婚姻緣走不同的路。

(中時電子報)