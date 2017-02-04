經典賽中華隊野手先發成型 靠「強攻」取勝
棒球比賽投手佔7成致勝因素，然而對經典賽旅外球員徵召不順的中華隊來說，決勝關鍵可能是「打擊佔7成，投手佔3成」，唯有靠「強攻」與固若金湯守備，才是贏球的本錢。
以中華隊目前陣容，野手先發9人野手以來自中職3隊球員為主力，各個守備位置並不難排，1壘手林益全、2壘手林智勝、3壘手蔣智賢或許基宏、游擊手王勝偉或陳鏞基、捕手林琨笙或鄭達鴻，外野手則有林哲瑄、高國輝、胡金龍、羅國龍、張志豪與張正偉，由於人力充裕，又都是攻守兼備好手，應是教練團較安心的一環。
打擊方面，胡金龍、張正偉與林哲瑄都是開路先鋒與第2棒最佳人選手，第3至第5棒中心棒次則有林益全、林智勝與高國輝等幾位重炮，屆時想靠「強攻」取勝並不難。
惟按過去國際大賽經驗，各國參賽隊伍在對敵隊投手陌生與不熟悉下，一旦面對強投很難有效發揮大火力大量得分，到時中華隊能否靠「強攻」取勝？對每位球員的臨場經驗與反應將是一大考驗。
(中時電子報)
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