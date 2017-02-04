林聰賢入閣 陳歐珀：宜蘭縣民與有榮焉

宜蘭縣長林聰賢將接任行政院農業委員會主任委員。民主進步黨籍立法委員陳歐珀今天說，林聰賢任內施政獲得中央與地方肯定，相信所有縣民與他都與有榮焉。

行政院發言人徐國勇昨天宣布內閣改組，科技部長由教育部次長陳良基接任、勞動部長由政務委員林美珠接任、衛福部長由前衛生署副署長陳時中接任、農委會主委由林聰賢接任，宜蘭縣長職缺則由副縣長吳澤成代理。

陳歐珀今天發布新聞稿指出，以過去他與林聰賢共事的經驗，林聰賢入閣後一定會將堅持的宜蘭價值及宜蘭經驗，帶到中央好好發揮，並能夠給予宜蘭更多來自中央的協助。

談到未來代理縣長，陳歐珀說，身為黨籍立委，也會以跟林聰賢過去共事的良好基礎，繼續跟代理縣長吳澤成合作，當作地方與中央的橋樑，共同為爭取北宜直鐵、鐵路高架捷運化、文創園區等建設與經費。相信在地方中央一條心下，更能為宜蘭未來開創榮景，為宜蘭縣民做更多服務。1060204

(中央社)