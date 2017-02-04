澎湖首長盃籃賽 76隊參賽

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澎湖開春，「首長盃」籃球錦標賽率先在澎湖體育館等3場館登場，今起展開為期9天的賽程，共計有76支隊伍近1300位男女選手參賽，場面盛大。

澎湖縣長陳光復主持賽事開球，並為所有參賽選手加油打氣，期勉選手以運動家勝不驕，敗不餒的精神，以球會友、切磋球技，參與競技，爭取佳績。

106年度開春，第一項運動賽事「首長盃」籃球錦標賽登場，全縣共有76支隊伍組隊參賽，其中社男甲組8隊、社男乙組16隊、社男丙組35隊、國男組8隊、國女組3隊、國小組6隊，今起至12日止為期9天分別在縣立體育館、馬公國中及中興國小體育館展開精采的賽事。1060204

(中央社)