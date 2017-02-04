國姓梅花樹下品茗聆樂 感受悠閒浪漫氣氛
由台中市茶藝促進會、中華茶藝台中會主辦的「梅花茶會日」，今〈4〉日在國姓鄉私房餐廳前舉行，有700多位喜愛茶藝文化的會友蒞臨，除在梅花樹下品茶、聆樂，感受悠閒的浪漫氣氛，並觀賞洪國華老師的書法展演，體驗藝術文化結合大自然之美。
主辦單位台中市茶藝促進會理事長李以德表示，今年已邁入第24年的梅花茶會，邀請45位司茶老師設席，在老梅樹下佈席，伴隨著悠揚樂音，日場是「幽幽茶香」，享受雪白梅花飄落浪漫。
夜場則是「暗香浮動」，體驗夜梅的氛圍，各有不同的意境，細品茶香、享受梅花、相互交流，為參與茶會的朋友帶來視覺、味覺、聽覺的享受；席中並有日、韓、香港及大陸喜愛茶藝人士熱烈參與。
這場被譽為台灣最具代表性的戶外茶會〈梅花茶會〉主題是「風花雪月」，從文字意境就令人陶醉，會中特邀書法大師洪國華進行書法展演，在梅花樹下用大毫寫出「風花弗茗」，讓參與的茶人及嘉賓感受大自然天地結合藝術之美，亦讓與會者個個懷念不已。
(中時)
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