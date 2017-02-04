SBL》誰是中華男籃歸化目標？李雲翔：布拉

布拉(左)能否成為中華男籃最新歸化目標，目前還很難講。(報系資料照)

隨著「新台灣人」戴維斯本月15日將滿34歲，中華男籃找尋新的歸化洋將腳步刻不容緩，在中華籃協副秘書長李雲翔心中，誰是他當前最想找的歸化球員？他毫不考慮就回答，「布拉！因為他聰明又不笨重，重點是他很乖。」

負責歸化業務的李雲翔表示，中華男籃向來最缺大個子，布拉不僅具備禁區主宰力，連SBL其他洋將都對他束手無策，「中華隊最引以為傲的，就是像劉錚一樣的優異鋒線，以及像陳盈駿的年輕優質後衛，所以布拉應該很適合我們。」

李雲翔更以本季SBL洋將為例，來說明布拉歸化的優點，「跟B.戴維斯一樣等級的洋將，在西亞或中東國家很多了，菲爾普斯的高度又會壓迫到李德威、周柏臣等本土長人上場空間，布拉更不會跟歐布萊恩一樣很難溝通。」

由於戴維斯至少要幫中華男籃打完明年印尼亞運，籃協是否考慮當前就開始徵詢布拉歸化意願？李雲翔的答案是，「當然！畢竟中華隊進入世代交替，歸化也該進行接班，只要體育署歸化政策不變，我們遲早也會跟布拉談的。」

不過李雲翔也先開始擔心，布拉的體能是否可以負荷長期盃賽的連續出賽壓力，「想這些或許都太多，畢竟從今年底開始，亞洲籃總就要進行主客場制的循環賽制了，到時候會發生什麼事，一切還很難說。」

布拉的歸化問題，可能並非像李雲翔想得如此容易，因為布拉曾在2010年代表加拿大在U18美錦賽中出場，是否能夠順利轉籍台灣？除了要看他本人意願，也須跟FIBA問清楚相關歸化規定才行。

(中時電子報)