基隆8旬翁市立泳池溺水 搶救無效

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82歲池姓男子今天在基隆市立游泳池疑似溺水，救生員發現後立即拋出救生圈，並將池男拉上岸施行心肺復甦術和電擊急救，經送醫搶救1小時後仍回天乏術。

基隆市立體育場場長郭台英表示，上午7時多得知消息時，立即指示現場同仁依健康卡上的緊急聯絡人通知家屬，並指派另一名同仁陪同救護車一起到基隆醫院照料池男。

郭台英隨後也趕抵醫院了解狀況並從旁協助，並全程陪同救生員及家屬到轄區信義派出所製作筆錄，目前全案靜候警方釐清意外原因。

郭台英表示，市立游泳池為公共運動場館，依規定均有投保公共意外險，除深表遺憾與哀悼外，市府後續也將盡全力協助家屬辦理相關事宜，並協請社會處等單位提供相關急難救助。1060204

(中央社)