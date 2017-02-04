基隆8旬翁市立泳池溺水 搶救無效
82歲池姓男子今天在基隆市立游泳池疑似溺水，救生員發現後立即拋出救生圈，並將池男拉上岸施行心肺復甦術和電擊急救，經送醫搶救1小時後仍回天乏術。
基隆市立體育場場長郭台英表示，上午7時多得知消息時，立即指示現場同仁依健康卡上的緊急聯絡人通知家屬，並指派另一名同仁陪同救護車一起到基隆醫院照料池男。
郭台英隨後也趕抵醫院了解狀況並從旁協助，並全程陪同救生員及家屬到轄區信義派出所製作筆錄，目前全案靜候警方釐清意外原因。
郭台英表示，市立游泳池為公共運動場館，依規定均有投保公共意外險，除深表遺憾與哀悼外，市府後續也將盡全力協助家屬辦理相關事宜，並協請社會處等單位提供相關急難救助。1060204
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。