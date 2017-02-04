陸客團遊覽車事故 國台辦表關切

針對陸客團遊覽車今天上午在高雄撞上橋墩，中國大陸國務院台灣事務辦公室下午表示，對此事故十分關切，將了解核實情況，協助處理善後，並慰問傷者。

一輛滿載陸客的遊覽車上午在高雄市自撞鐵路橋墩下涵洞，造成車上21名陸籍乘客輕重傷，其中2男1女重傷，其餘18人輕傷。

中國大陸國台辦發言人安峰山下午對此表示，大陸國台辦、海峽兩岸關係協會對此事故十分關切，立即會同有關方面了解核實情況，協助處理善後，並對傷員表示慰問。1060204

(中央社)