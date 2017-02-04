控飯店告她導致睡眠障礙 法院判敗訴
首都大飯店指控前周姓櫃台人員等4人，涉嫌刪除千筆資料。周女認為飯店散播她違法的不實言論，導致其罹患睡眠障礙，求償新台幣60萬元。法院審結駁回周女之訴，全案可上訴。
判決書指出，周女在民國104年4月至12月間，擔任首都大飯店櫃台人員；周女主張，僱主答應工作3個月後就加薪的承諾跳票，她也因工作環境不佳離職，但離職後，飯店對她提出損壞電磁紀錄、侵占等罪告訴。
周女指出，飯店櫃台電腦是供不特定多人共同使用，資料被刪除與她無關，但公司卻發Email向其他分館，散播她損毀電磁紀錄、造成公司損害的不實言論，導致她受到精神壓力、寢食不安，罹患焦慮症狀睡眠障礙，因此求償精神撫慰金50萬元、律師費10萬元。
首都大飯店則主張，104年11月8日的櫃檯電腦電磁紀錄遭人刪除，遺失的資料包括訂房訂單、客戶付款信用卡號、契約客戶等1028筆資料；經清查，當天除周女有上班，還有另外3名員工，因此將這4人列為嫌疑人提起告訴，未向其他分館散播周有損毀電磁紀錄的言論。
台北地方法院開庭審理認為，首都大飯店對周女提起告訴，主觀上有相當原因及合理懷疑，是在保護自己的權利，無濫行指控，難謂有不當開啟刑事訴訟程序的情況，這也與構成侵權行為的要件不符，因此駁回周女的告訴。1060204
(中央社)
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