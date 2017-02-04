《時來運轉》超級盃爭霸愛國者能篤定勝出？

愛國者明星四分衛布雷迪生涯從沒輸過獵鷹。（美聯社資料照）

深受全美和世界各地球迷注目的NFL職業美式足球賽第51屆超級盃（super bowl）冠軍之爭，台北時間2月6日上午七時在休士頓登場，由明星四分衛布雷迪（Tom Brady)領軍的美國聯會冠軍新英格蘭愛國者隊，已是第九度在超級盃大舞台擔綱演出，交戰對手則是隊史第二次打進決賽的國家聯會冠軍亞特蘭大獵鷹隊。

根據美國博彩協會(AGA)在一周前的估算，這場未演先轟動的大賽，在全美各地不論地上或地下，合法或非法，球迷、賭客下注的總投注金額已高達47億美金（約為1473億新台幣)，在比賽開打前，這個數字還在持續升高中！

當然，台灣運彩公司在這場盛會中也不缺席，設有單場投注的開賣，在「不讓分」賠率方面，運彩開出愛國者1.45倍、獵鷹2.15倍；另有「勝分差」投注，愛國者獲勝且贏1-6分賠率3.25倍、獵鷹獲勝且贏1-6分的賠率是3.60倍，有興趣參一咖的球迷，可立即上〈台灣運彩官方網站〉查詢相關訊息。

至於，應該如何針對這兩支隊伍的勝負下注？美國當地的各大運動博奕公司多半開出新英格蘭愛國者隊將以3分（一個field goal差距)勝出的盤口，而全美大多數的美式足球專家們也有幾乎一致的看法，只不過，落居下風的亞特蘭大獵鷹隊能夠一路挺進至超級盃，說明他們也具有爆出冷門的實力！

獵鷹接球員瓊斯在國聯冠軍戰表現精采。（美聯社資料照）

專家們看好愛國者隊的原因，豐富的大賽經驗是其一（主帥布雷迪個人已是第7次與會，超級盃戰績4勝2負），且布雷迪生涯對戰獵鷹隊的戰績是4勝0敗。其次，愛國者隊本季的防守數據高居全聯盟第一，相對於獵鷹的第27，布雷迪領軍勝出的機率更相對提升。

獵鷹隊的防守能力雖居劣勢，但數據畢竟只是紙上談兵，若論起進攻，四分衛萊恩（Matt Ryan)本季率領獵鷹創造傳球碼數4725碼、達陣38次，進攻指數高居全聯盟第二，數據也明顯優於愛國者的4308碼、達陣32次；因此，也有專家認為，這場堪稱「矛盾之爭」的大戰，也不能小看獵鷹隊，尤其是接球員瓊斯（Julio Jones)若能重演在國聯冠軍戰的精彩表現，極可能會是扮演獵鷹贏得最後勝的關鍵角色。

(中時電子報)