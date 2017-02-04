中國成俄羅斯食品最大進口國

《人民日報》報導，據俄羅斯海關統計，2016年中國成為俄羅斯食品的最大進口國。隨著中國經濟高速發展，居民收入不斷增長，對進口食品的需求不斷增加，俄羅斯在積極尋求擴大出口食品的機會，食品貿易將成為鞏固中俄經濟聯繫的重要環節。

2016年前9個月，中國從俄羅斯進口的食品比上年同期成長22%。對中國出口占俄羅斯食品對外出口的11%。據俄方統計，目前中國從俄羅斯進口最多的食品是冷凍水產、大豆、大豆油和葵花籽油，俄羅斯也連續兩年成為中國最大的魚類供應國。

俄羅斯農業部長特卡喬夫日前表示，俄羅斯計畫在2017年第一季與中國簽署出口燕麥、蕎麥、亞麻籽等農產品的意向書。

(旺報)