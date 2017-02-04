上海電子商務交易額首破2兆人幣

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《解放日報》報導，上海電子商務發展能級不斷提升，已成為助力國際貿易中心建設的重要領域。上海市商務委表示，2016年上海電子商務交易額首次突破2兆元（人民幣，下同），達20049.3億元，年成長21.9%。

其中，網路購物交易額為5603.7億元，年成長35.4%，在2012年到2016年的5年間，網購交易總額從2012年的1105億元，足足翻了5倍。預計2017年上海市電子商務交易總額保持20%成長，有望突破2.4兆元。

(旺報)