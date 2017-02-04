男返家過年 遭鐵捲門壓死

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花蓮吉安鄉明義二街今天中午傳出鐵捲門壓死人意外，29歲周姓男子仰躺在鐵捲門下方，無法動彈，鄰居發現報案，周男送醫院急救後仍不治。

鄰居表示，中午準備出門買午餐，看到周家門前的鐵捲門壓住一人，嚇得趕緊報警。

警方指出，接獲報案前往現場，見周男面朝上仰躺，頭部在鐵捲門外，身上並無其他外傷，立即送醫急救，下午宣告不治。

家屬說，周男領有身心障礙手冊，平時住在看護之家，春節期間返家過年，父母親一早外出工作，僅他一人在家。意外發生原因，警方深入調查。1060204

(中央社)