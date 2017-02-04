馬雲捐2千萬美元獎學金回報澳洲友人

澳洲紐卡斯爾大學宣佈，獲阿里巴巴董事局主席馬雲透過「馬雲公益基金」，提供2000萬美元設立「Ma-Morley獎學金計畫」。這是澳洲紐卡斯爾大學有史以來收到的最大規模捐贈。

阿里集團表示，此獎學金是為回報其澳洲友人Ken Morley曾經給予他的指導和支持。Ken Morley在馬雲讀杭州師範大學時，提供約200澳元的支援，並於1985年邀請馬雲到澳洲旅行，這是馬雲的第一次出國，也徹底改變了馬雲。

馬雲表示，這項獎學金將用於支持那些想自己看看這個世界，經歷它、用自己的腦袋思考它的人們。

(旺報)