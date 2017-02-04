兩岸經濟交流趨緩 去年貿易額年減4.5％

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新政府上台後，兩岸關係進入觀察期，兩岸正式交流管道中斷，連帶地也影響了兩岸的貿易關係。據中國商務部臺港澳司數據，去年大陸與台灣貿易額占大陸總貿易額的4.9％，下滑至403.7億美元，年減4.5％。

大陸對台灣的出口和進口也分別減少10.1％和2.8％。雖然經濟交流放緩，台灣仍是大陸第7大貿易夥伴和第6大進口來源地，大陸對台灣出口為403.7億美元，自台灣進口額為1,392.3億美元。

不過，台商在大陸的投資卻逆向增加，去年大陸批准台商投資增加18.7％，達到3,517筆，台資投資金額達19.6億美元，年增27.7％。若涵蓋英屬維爾京、開曼群島等第三地轉投資，大陸實際使用台資將達到36.2億美元。

累積來看，截至2016年12月底，大陸累計批准台資投資達9.9萬筆，累積金額646.5億美元，台資占大陸累計實際吸收境外投資總額的3.7％。

(工商)