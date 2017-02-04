美指不鏽鋼板帶材傾銷 陸喊調查不公平

美國商務部終裁認定從中國大陸進口的不鏽鋼板帶材存在傾銷和補貼行為。大陸商務部貿易救濟調查局局長王賀軍4日就此表示「失望」與「質疑」。

美國商務部當天發表的聲明稱，中國相關廠商的傾銷幅度為63.86%和76.64%兩檔，補貼幅度為75.6%和190.71%兩檔。基於傾銷幅度和補貼幅度的終裁結果，美國商務部將通知美國海關對中國出口的上述產品徵收相應保證金。

對此，大陸商務部官網刊登王賀軍談話表示，中方對美方連續對華鋼鐵產品裁出高額稅率表示失望，對美方不公平的調查方法表示質疑。

王賀軍說，在反傾銷調查中，美方無視強制應訴企業提交的大量證據材料，僅以國有企業身份拒絕給予企業分別稅率待遇，違反了世界貿易組織（WTO）爭端解決機構在相關案件中的裁決。

他說，在反補貼調查中，調查機關無視中國政府和企業的積極配合，在原物料補貼和出口信貸等項目上裁出高額稅率。中國業界對美方做法及決定表示強烈不滿。

王賀軍稱，當前鋼鐵行業面臨困境的根本原因是全球經濟復甦乏力、需求萎縮，需要各國攜手合作、共同面對，以鄰為壑的貿易保護行為不僅損害其他國家正當的出口權益，最終也將損害美國消費者和下游產業的利益。

王賀軍表示，中方敦促美方恪守世貿組織相關規則，糾正錯誤做法。中方將採取必要措施，維護企業公平權利。1060204

(中央社)