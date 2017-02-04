林聰賢接農委會 黃春明：之後再說
出身宜蘭的國寶級作家黃春明今天說，去年他被聘為總統府國策顧問後，很重視教育和農業問題；但一談到宜蘭縣長林聰賢接任農委會主委看法，他回應「這之後再說吧」。
黃春明近年因身體不好，較少出席公眾場合，今天他因為新書「聽‧說‧讀‧寫黃春明」發表會，難得露面，與會民眾紛紛要求與黃春明合照。
黃春明說，最近身體好多了，也寫幾篇作品。自從受邀擔任總統府國策顧問後，有很多教育與農業的意見想告訴總統蔡英文。
他建議，政府有很多的政策廣告宣傳預算，這些錢與其拿來打廣告、洗腦民眾，不如拿來投資孩子教育，畢竟孩子的教育是最重要的。
既然談到農業，媒體詢問林聰賢將接任農委會主委，有何看法？黃春明回應，他是有些想法，但以後再來說。1060204
(中央社)
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