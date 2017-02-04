內閣改組 總統府資政吳澧培：應換閣揆

綠營大老、總統府資政吳澧培認為，這波內閣改組幅度不夠，政府民調低落的真正問題在領導者，林全不是適合的閣揆人選，最該換的是閣揆。(本報資料照片)

行政院昨日宣布內閣改組，但名單遭外界批評是老面孔大風吹，派系政治酬庸的老把戲。綠營大老、總統府資政吳澧培今日受訪表示，改組幅度不夠，政府民調低落的真正問題在領導者，林全不是適合的閣揆人選，最該換的是閣揆，由新的閣揆來決定哪些人要留不留，他期待會有第二波大幅度調整。

吳澧培接受《蘋果》訪問時直言，總統蔡英文提出改革構想方向是對的，但做得零零落落，這是林全執行力、領導力的問題。不過換閣揆是總統的權限，蔡英文可能有其他考量。

吳澧培說，他的看法一直都沒變，只換少數閣員，換湯不換藥，當前社會重大爭議性議題難以獲得有效解決。對於改組的人選他沒什麼意見，溝通能力或許會比過去好一點，但他期待不久將來能有第二波比較大幅度的調整。

(中時電子報)