血庫亮紅燈 中市環保役男挽袖捐熱血
全台各地鬧血荒，台中市府環保局役男響應捐血活動，今年新春開始已捐血1萬500c.c.，達去年整年度2萬5750c.c.捐血紀錄的一半。環保局表示，環保局役男平時協助環保業務，積極參與社會公益活動，此次共37人挽起衣袖踴躍捐血，盼舒緩年節血荒的問題，幫助更多有需要的人，展現役男的熱血青春。
環保局長白智榮表示，環保局役男每季都會安排兩梯次，依照身體狀況與能力捐血助人，近期春假過後，全台各捐血中心血庫不足，環保局役男秉持「捐血一袋，救人一命」理念，前往三民捐血站捐血，響應內政部役政署自2008年起持續推動的全國役男捐血活動，希望幫助更多有需要的人。
張姓役男說，獲悉血液庫存量嚴重不足，希望號召更多人來捐血做公益，也盼自己的熱血能夠在適當的時機幫助到需要的人。
在同儕鼓勵和邀約之下，許多役男進入台中市環保局服務後首次參與捐血行動，了解到定期捐血能促進循環與體內環保等多重好處，等待捐血過程中，不少役男也與在場的捐血者、醫護人員交換心得並合影紀念，為熱血青春留下見證。
(中時)
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