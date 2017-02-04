新人不如舊人好？郝龍斌：看誰是新人、誰是舊人

國民黨副主席郝龍斌（中）4日出席國民黨台北市第3區黨部新春團拜，並呼籲同黨同志把年輕黨員一起找回來，把台北市贏回來。（姚志平攝）

國民黨副主席郝龍斌今天出席國民黨台北市第3區黨部新春團拜，他呼籲同黨同志，把年輕黨員一起找回來，把台北市贏回來。

國民黨主席洪秀柱昨天出席台北市黨部新春團拜時指出，台北市現在什麼德性，跟以前比「新人不如舊人好」，引發外界聯想是否暗指黨主席選舉。郝龍斌今天指出，關鍵不是新人或舊人的問題，能讓黨進步、讓民眾有感的就是最好的領導人，他強調，新人不一定不如舊人，要看誰是新人、誰是舊人。

郝龍斌也表示，國民黨不能只罵民進黨，而是要提出超越民進黨的想法和看法，透過這些想法和看法得到民眾的支持認同，當初他推動核災食品公投就是這樣想法，未來如果他當黨主席，也是朝此方向繼續努力。

(中時)