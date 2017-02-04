陸客團遊覽車事故 團員負傷救人
陸客團在高雄發生車禍，造成22人輕重傷，當時坐在上層前段的陸客章國海雖受傷，但不顧自己傷勢，在大家驚惶失措之際，趕緊協助救下層的駕駛、台灣導遊與上層的大陸女領隊。
章國海當時坐在上層左前方第4排，他說，事情發生時正在和太太說話，「碰」一聲，頭頂被大力砸一下，車廂內頓時一片狼籍，大家驚驚惶失措，前車門也卡住，他趕緊拿起隨車的小鐵槌敲窗四角，將後門打開，先讓老人、小孩下車，他手臂因此被玻璃割傷。
他說，大家下車後，司機還卡在前座，大陸女領隊和台灣導遊也一度似乎沒意識，他一邊呼喊他們的名字，一邊協助脫困。「我怎麼拉都拉不出來」，還好過沒幾分鐘警消人員就來了，一起向後扳倒座椅，才把司機拉出。
章國海事故發生後被送至高雄市立大同醫院急救，坐在輪椅裹傷邊吊點滴邊受訪。
章太太則說，上午第一站去完西子灣，準備轉往下一站購物行程就出車禍；事故發生前，司機在途中還一度將車暫停路邊，下車買早餐。
這次車禍傷勢最重的大陸女領隊洪璐剛訂婚不久，經送市立聯合醫院美術館院區後，下午轉院至高醫大附院住院；聯合醫院表示，洪璐頭頸部挫傷，併有頭昏、嘔吐等症狀，懷疑腦內輕微出血，已轉送到高醫大附院進一步治療。1060204
(中央社)
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