中巴貿易新里程 印度洋海鮮自新疆入境中國

中新社報導，首批產自印度洋的海產在春節期間由巴基斯坦經新疆喀什地區的紅其拉甫入境中國；喀什地區為古代絲路的重鎮，這象徵著「一帶一路」戰略下，中巴陸路貿易比重將增加，中國與巴基斯坦貿易關係進入新里程碑。

紅其拉甫海關關長曹雷表示，目前中國主要是從巴基斯坦進農產品和海產為主，中巴貿易有98％經由海運。分析人士指出，在中國一帶一路建設下，當連接中巴經濟走廊的喀喇昆侖公路全線貫通後，中國與南亞和西亞的陸路貿易將快速增加。

該批海產由深圳正源集團旗下的喀什牧峰生物科技有限公司進口，該公司董事長陳海鷗說，該批海產以魚、蝦類海產為主，共計7.46噸，貨值2.67萬美元，已銷往北京、上海、深圳、烏魯木齊等地。

(工商)