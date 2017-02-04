國三古坑交流道你下對了嗎？ 東和派出所如路況中心
國道3號古坑交流道去年5月開通，由於南下、北上的出入口匝道不在同一地，加上標誌不清導致駕駛人經常下錯交流道又無法回頭，今年春節假期等於驗收，附近古坑東和出所如路況中心，員警報路口乾舌燥，乾脆自行畫圖指點迷津。
去年古坑交流道開通後，即使是雲林縣民都要很小心才不會下錯交流道，用路人抱怨連連，雖媒體接連披露，但國公局、雲林縣府無動於衷，一年來下錯交流道者不計其數，今年春節變成遊客夢魘。
平面道路北上古坑交流道的入口匝道在荷苞村（雲149甲線）、平面道路南下入口在朝陽村（雲158甲線），兩處相距5個村9公里長。
換句話說，若駕駛人在高速公路上行駛，南下古坑交流道就要在269公里處；北上古坑交流道就要271公里處下。
令用路人頭號困擾的是，台78線原本是前進古坑鄉最容易的道路，但現台78線與古坑交流道共用起點，標示亂七八糟，連想前近雲林沿海鄉鎮的民眾也如走迷宮，恍神看錯就無法回頭。
南下出口處附近的東和派出所指出，古坑交流道是分離式設計，通車迄今不少用路人誤下交流道，摸不著頭緒，直接開來派出所或打電話問路。
多名員警表示，春節假期許多返鄉民眾、遊客下錯交流道，開入鄉間小道如迷宮，手機導航也霧煞煞，到派出所問路才發現走錯進退不得。
警員張書銘為此自製看起來複雜但其實簡易的地圖，駕駛人帶著走，可以按圖索驥不再霧煞煞。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。