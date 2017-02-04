國三古坑交流道你下對了嗎？ 東和派出所如路況中心

古坑鄉東和派出所員警自製地圖，為下錯古坑交流道的駕駛人指點迷津，古坑交流道的複雜一目瞭然。（周麗蘭攝）

這是南下的古坑交流道出口，通往古坑草嶺；與台78線共用起點，也可通往古坑華山，讓駕駛人看不懂。（周麗蘭攝）

最使駕駛人「鬼打牆」的是這面標示，通往華山與劍湖山指的是「台78線」。（周麗蘭攝）

國道3號古坑交流道去年5月開通，由於南下、北上的出入口匝道不在同一地，加上標誌不清導致駕駛人經常下錯交流道又無法回頭，今年春節假期等於驗收，附近古坑東和出所如路況中心，員警報路口乾舌燥，乾脆自行畫圖指點迷津。

去年古坑交流道開通後，即使是雲林縣民都要很小心才不會下錯交流道，用路人抱怨連連，雖媒體接連披露，但國公局、雲林縣府無動於衷，一年來下錯交流道者不計其數，今年春節變成遊客夢魘。

平面道路北上古坑交流道的入口匝道在荷苞村（雲149甲線）、平面道路南下入口在朝陽村（雲158甲線），兩處相距5個村9公里長。

換句話說，若駕駛人在高速公路上行駛，南下古坑交流道就要在269公里處；北上古坑交流道就要271公里處下。

令用路人頭號困擾的是，台78線原本是前進古坑鄉最容易的道路，但現台78線與古坑交流道共用起點，標示亂七八糟，連想前近雲林沿海鄉鎮的民眾也如走迷宮，恍神看錯就無法回頭。

南下出口處附近的東和派出所指出，古坑交流道是分離式設計，通車迄今不少用路人誤下交流道，摸不著頭緒，直接開來派出所或打電話問路。

多名員警表示，春節假期許多返鄉民眾、遊客下錯交流道，開入鄉間小道如迷宮，手機導航也霧煞煞，到派出所問路才發現走錯進退不得。

警員張書銘為此自製看起來複雜但其實簡易的地圖，駕駛人帶著走，可以按圖索驥不再霧煞煞。

(中時)