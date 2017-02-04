不滿報導駭癱新聞網 LOL玩家判5月
胡姓男子不滿聯合新聞網刊登有關他涉及的刑事案件，竟以「台風DDOS」程式癱瘓聯合新聞網，基隆地院審理後，判他5月徒刑，得易科罰金。
判決書指出，胡男不滿聯合新聞網刊登有關他涉入妨害電腦等罪嫌的「英雄聯盟駭客，恐嚇少年被訴」報導，於民國104年12月8日凌晨4時多，以網路購得的「台風DDOS」遠端控制攻擊程式，鎖定「聯合新聞網」伺服器，透過殭屍電腦，持續寄出大量封包占用頻寬，導致讀者無法進入網站。
當天上午近11時起，胡男並3度去電向聯合新聞網客服、薛姓新聞編輯及廖姓新聞組主任，表示「新聞下架，網站問題就可以解決，他是駭客也是當事人」，但廖姓新聞組主任堅持新聞自由立場，拒絕下架。
法官表示，新聞自由為民主文明國家的普世價值，也是聯合新聞網站所秉持的原則，胡男所為嚴重破壞社會秩序，足見法治觀念嚴重偏差。
法官審酌胡男坦承犯行，且願分3期賠償聯合線上股份有限公司共新台幣12萬元，並在聯合新聞網首頁刊登刑事附帶民事起訴狀；不過，至今胡男僅給付4萬元賠償。法院審理後，依妨害電腦使用罪，判胡男5月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。1060204
(中央社)
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