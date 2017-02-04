林全：老年照顧服務應如健保
行政院長林全今天參訪台東縣柏林老人養護中心時表示，因應邁入高齡化社會，未來政府提供老年照顧服務應如健保般，讓每位長者皆有基本且尊嚴的照顧。
林全指出，政府推動「長照2.0」過程中，有許多面向需要注意，例如城鄉差距及地區特性。柏林養護中心位處台東，相對於西部較為偏鄉，且照顧許多原住民長者，與其他地區的情形不同，希望相關部會未來更重視推動長照所需考慮的各個面向。
他上午訪視財團法人私立柏林老人養護中心，了解復健設施及關心長輩生活情形；參加長輩慶生同樂會，並致贈加菜金及賀歲福袋，表達新春祝福。
林全指出，台灣已邁入高齡化社會，特別是少子女化後，老年照顧不應只是子女責任，社會要有共同機制處理此問題。
他說，過去長照並未有組織性作法，因此需建立長照2.0全國計畫。推動2.0計畫首先要有產業，有相關人力才能有產業並建立網絡，但目前產業不足，因此需長照法來逐步推動。
林全表示，政府希望未來老年照顧是把老化過程也視為需要照顧的一環，並建立整個系統。政府提供老年照顧的基本保障就如同健保一樣，基於人權考量，每個人生病時有權利看病，人老了也應有基本及尊嚴的照顧。
針對弱勢民眾，他說，政府免費提供基本老年照顧；經濟中上者想要有高於基本照顧的服務，可自付部份費用。1060204
(中央社)
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