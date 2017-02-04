詹家姊妹逆轉勝 闖進WTA台灣賽冠軍戰
台灣網球姊妹花詹詠然與詹皓晴的組合今天在WTA台灣賽雙打賽事中，雖輸掉搶七先丟首盤，但歷經超級搶十之後，仍以2比1逆轉擊敗對手，闖進冠軍戰。
世界職業女子網球協會（WTA）總獎金25萬美元（約新台幣776萬元）的台灣公開賽（Taiwan Open），1月28日起在台北小巨蛋進行。
詹詠然、詹皓晴的組合名列大會雙打頭號種子，兩人今天對上的是中國大陸選手劉暢、鄭賽賽的組合。
這場比賽開賽後，尋求衛冕的詹詠然/詹皓晴靠著3比0的開局取得領先，卻無奈被逼進搶七，一陣僵持後，先以6（4）比7丟掉首盤。
次盤詹詠然/詹皓晴3度突破對手發球局，以6比2扳平戰局。
決勝的超級搶十，詹詠然/詹皓晴在以0比2落後的情況下，以一波連下6分的猛烈攻勢站上領先，最終以10比5鎖定勝利。
詹詠然/詹皓晴在以6（4）比7、6比2、10比5逆轉擊敗對手後，成功闖進冠軍戰，有機會衛冕冠軍。1060204
(中央社)
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