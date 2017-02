劉德華秀親筆信報平安 「會耐心而堅定的」

劉德華分享親筆信報平安。(圖/達志影像;翻攝自「華仔天地」官網)

網友推測華仔所發表情符號含意。(圖/翻攝自Andox安逗Box黑仔微博)

劉德華上月因墜馬意外受傷。(圖/中時資料照片)

天王劉德華(華仔)上月17日因墜馬造成骨盆撕裂傷,目前入住香港養和醫院休養,預計將住院6到8周,總計需6到9個月的復健調養,昨(3日)華仔在官網「華仔天地」更新親筆信,除了祝福被他甜喊家人的粉絲們生日快樂,也表示:「我會耐心而堅定的!」,透露對康復有滿滿信心。

昨好友黃日華夫妻、陳家碧夫妻現身醫院為劉德華探病,離開時黃日華透露劉德華恢復狀況好,能坐起但無法下床,也不用連日吃止痛藥舒緩,有了良好休養與進食,黃日華覺得劉德華看起來微發福、精神好,讓專程來探訪華仔的他們都相當放心。

昨逢大年初七「人日」,相傳這天因女媧造人,是東方人的誕辰日,劉德華昨也在官網親筆寫下「親愛的家人:生日快樂 華仔」,標題為:「人日幸福」,並說:「我會耐心而堅定的!Happy birthday to all of you」,粉絲們也為此相當開心說:「真的胖了嗎?太好了加油喔!」、「不愧是老大,永遠想到我們」。

而對於劉德華中間所發一串表情符號,有網友解讀劉德華想說的是:「祝家人生日快樂,祝家人相親相愛,祝家人笑口常開,感謝所有家人為我遮曬擋雨,也感謝所有家人為我加油打氣,我現在一切都OK,希望家人們為我凱旋歸來喝彩吧!」

(中時電子報)