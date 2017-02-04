劉德華秀親筆信報平安 「會耐心而堅定的」
天王劉德華（華仔）上月17日因墜馬造成骨盆撕裂傷，目前入住香港養和醫院休養，預計將住院6到8周，總計需6到9個月的復健調養，昨(3日)華仔在官網「華仔天地」更新親筆信，除了祝福被他甜喊家人的粉絲們生日快樂，也表示：「我會耐心而堅定的！」，透露對康復有滿滿信心。
昨好友黃日華夫妻、陳家碧夫妻現身醫院為劉德華探病，離開時黃日華透露劉德華恢復狀況好，能坐起但無法下床，也不用連日吃止痛藥舒緩，有了良好休養與進食，黃日華覺得劉德華看起來微發福、精神好，讓專程來探訪華仔的他們都相當放心。
昨逢大年初七「人日」，相傳這天因女媧造人，是東方人的誕辰日，劉德華昨也在官網親筆寫下「親愛的家人：生日快樂 華仔」，標題為：「人日幸福」，並說：「我會耐心而堅定的！Happy birthday to all of you」，粉絲們也為此相當開心說：「真的胖了嗎？太好了加油喔！」、「不愧是老大，永遠想到我們」。
而對於劉德華中間所發一串表情符號，有網友解讀劉德華想說的是：「祝家人生日快樂，祝家人相親相愛，祝家人笑口常開，感謝所有家人為我遮曬擋雨，也感謝所有家人為我加油打氣，我現在一切都OK，希望家人們為我凱旋歸來喝彩吧！」
(中時電子報)
關鍵字：劉德華
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。