劉德華秀親筆信報平安 「會耐心而堅定的」

劉德華分享親筆信報平安。（圖／達志影像；翻攝自「華仔天地」官網）

網友推測華仔所發表情符號含意。（圖／翻攝自Andox安逗Box黑仔微博）

劉德華上月因墜馬意外受傷。（圖／中時資料照片）

天王劉德華（華仔）上月17日因墜馬造成骨盆撕裂傷，目前入住香港養和醫院休養，預計將住院6到8周，總計需6到9個月的復健調養，昨(3日)華仔在官網「華仔天地」更新親筆信，除了祝福被他甜喊家人的粉絲們生日快樂，也表示：「我會耐心而堅定的！」，透露對康復有滿滿信心。

昨好友黃日華夫妻、陳家碧夫妻現身醫院為劉德華探病，離開時黃日華透露劉德華恢復狀況好，能坐起但無法下床，也不用連日吃止痛藥舒緩，有了良好休養與進食，黃日華覺得劉德華看起來微發福、精神好，讓專程來探訪華仔的他們都相當放心。

昨逢大年初七「人日」，相傳這天因女媧造人，是東方人的誕辰日，劉德華昨也在官網親筆寫下「親愛的家人：生日快樂 華仔」，標題為：「人日幸福」，並說：「我會耐心而堅定的！Happy birthday to all of you」，粉絲們也為此相當開心說：「真的胖了嗎？太好了加油喔！」、「不愧是老大，永遠想到我們」。

而對於劉德華中間所發一串表情符號，有網友解讀劉德華想說的是：「祝家人生日快樂，祝家人相親相愛，祝家人笑口常開，感謝所有家人為我遮曬擋雨，也感謝所有家人為我加油打氣，我現在一切都OK，希望家人們為我凱旋歸來喝彩吧！」

(中時電子報)