多倫多農曆燈節揭幕 小公雞齊聚約克堡

多倫多連續舉辦6年LunarFest農曆燈節，今年別開生面，在加拿大國家歷史遺址約克堡（Fort York）揭幕。數百隻小公雞和台灣僑民齊聚，慶賀農曆新年和加拿大建國150周年。

主辦方加拿大亞裔活動協會及多倫多台灣同鄉會表示，今年金雞年，適逢加拿大建國150周年，在多倫多市政府的支持與協助下，LunarFest選擇位在安大略湖湖畔的加拿大國家歷史遺址約克堡揭幕，希望讓包括台灣社區在內的移民人士，趁機了解加拿大歷史，帶動不同社區文化之間的互動。

今天的揭幕儀式，包括多倫多副市長黃旻南等多位加拿大政府貴賓，都到場參加。

駐多倫多台北經濟文化辦事處處長徐詠梅，特別在致詞中讚揚LunarFest主辦方多年來的努力和成就，尤其今年更將公雞英勇堅毅的特質與加拿大戰士保家衛國的精神相互輝映，更讓台灣社區和加拿大之間產生更深的連結；很有創意，也非常有意義。

在多倫多長大的台灣同鄉會會長潘超慶表示，1813年美國和位在加拿大的英軍交戰，約克堡正是美國攻打加拿大的重要決戰地；也是本地學生校外教學必定造訪之地。

不少到場參加開幕儀式的僑民和貴賓，先在堡內參觀營區廚房，了解軍營歷史、品嚐依古法用火爐烘焙的英式糕點。約克堡偌大的草地上，逗趣地布置眾多不同姿態的小公雞；它們全都是由台灣設計師蘇冠誌設計。堡內處處呈現新舊歷史和東西多元文化之間的對話。

明後兩天，數以百計的小公雞將改到市中心鬧區地帶的市政大樓Metro Hall，舉辦「迷你冬季奧運會」。多倫多市民將可以透過互動遊戲，參與雪橇、冰壺、障礙滑雪、冰上曲棍球等4項加拿大經典賽事。活動現場也邀請多倫多臺灣室內樂團和傳統韓國舞蹈演出，讓加拿大各界人士可以好好體驗不同文化氛圍相互激盪的農曆新年。1060204

(中央社)